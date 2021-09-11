Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki konuşmasında Rabia'yı eksik bırakması sosyal medyada dikkat çekti. Erdoğan, konuşmasında partililere Rabia yaptırırken, ‘Tek Vatan’ı unuttu.
Erdoğan, dün partisinin Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, partililere "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?” diye sordu. Daha sonra ‘Rabia’ demeden “Şimdi yemini yapalım. Dik duralım” dedi.
Kendisine destek vermeye gelen partililere seslenen Erdoğan, "tek devlet, tek bayrak, tek millet" dedikten sonra "Tek vatan" demeyi unutarak bir süre duraksadı. Ardından Erdoğan konuşmasını 'rabia' işaretini tamamlamadan bitirdi.
Erdoğan'ın bu anları sosyal medyada dikkat çekti.
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