Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:18

Erdoğan, dün partisinin Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, partililere "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?” diye sordu. Daha sonra ‘Rabia’ demeden “Şimdi yemini yapalım. Dik duralım” dedi.

Kendisine destek vermeye gelen partililere seslenen Erdoğan, "tek devlet, tek bayrak, tek millet" dedikten sonra "Tek vatan" demeyi unutarak bir süre duraksadı. Ardından Erdoğan konuşmasını 'rabia' işaretini tamamlamadan bitirdi.

Erdoğan'ın bu anları sosyal medyada dikkat çekti.