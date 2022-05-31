Erdoğan ve Katar Emiri'nin temelini attığı BMC’nin fabrikası sökülüyor!

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Temeli AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ve bakanlar tarafından üç yıl önce atılan BMC’nin Sakarya Karasu ilçesindeki fabrikasında söküm işlemleri başladı. Olaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP'li Engin Özkoç, "Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından bir tanesidir" dedi. Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün ise "İktidara geldiğimizde hesabını soracağız" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 10:58

Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan yaklaşık 2 bin 200 dönümlük Hazine arazisi BMC’ye 10 bin kişinin istihdam edileceği garantisiyle yaklaşık üç yıl önce 49 yıllığına hibe olarak verildi. 

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