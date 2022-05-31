Erdoğan ve Katar Emiri'nin temelini attığı BMC’nin fabrikası sökülüyor!

31 Mayıs 2022 Salı, 11:58

Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan yaklaşık 2 bin 200 dönümlük Hazine arazisi BMC’ye 10 bin kişinin istihdam edileceği garantisiyle yaklaşık üç yıl önce 49 yıllığına hibe olarak verildi.



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