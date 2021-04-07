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Erdoğan'dan öyle bir gaf yaptı ki...

AKP Genelbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında çok konuşulacak bir gafa imza attı. 2001 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatılmasına ilişkin Erdoğan, "Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:31


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