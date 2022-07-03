Erdoğan'ın programının neden iptal edildiği belli oldu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli'
Bursa’da dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan miting ve açılış programları ertelendi. AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Erdoğan’ın ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle programını ertelediğini söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün saat 14.00’te Bursa’da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi’nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı’nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu.
Video Haberler
- Engelli kiracısını sokağa attı
- Vapur kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Kamyonetin kasasından düşen işçinin: 'O anları kamerada'
- Zafer Algöz'den yeni 'Gibi' açıklaması
- Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!
- Eşini yaraladı, kayınpederini öldürdü!
- İstanbul'da sürücülere 'abart egzoz' cezası
- Arnavutköy'de kuzenlerin kavgası cinayetle sonlandı
- Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü!
- Vakaya giden ambulans, düğün konvoyuna takıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Havalimanında inanılmaz rakamlar!
- 'Bana su bile döktürmediler'
- 'Kime gitti, kim aldı? İn midir, cin midir?'