Erdoğan'ın programının neden iptal edildiği belli oldu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli'

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Bursa’da dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan miting ve açılış programları ertelendi. AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Erdoğan’ın ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle programını ertelediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 10:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün saat 14.00’te Bursa’da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi’nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı’nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu.

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