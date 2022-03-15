Son dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam! İşte zamlı sigara fiyatları

15 Mart 2022 Salı, 17:27

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Özgür Aybaş'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/7JbzqK95Ph — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) March 15, 2022

ENFLASYONA DOĞRUDAN YANSIYACAK

Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti.

Bir sigara grubuna da geçen pazar günü zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.