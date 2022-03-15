Son dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam! İşte zamlı sigara fiyatları
Son dakika gelişmesi... Art arda zamlara şimdi de sigara zammı eklendi. Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi.
Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.
Özgür Aybaş'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:
Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/7JbzqK95Ph— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) March 15, 2022
ENFLASYONA DOĞRUDAN YANSIYACAK
Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti.
Bir sigara grubuna da geçen pazar günü zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.
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