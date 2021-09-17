Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?

17 Eylül 2021 Cuma, 13:11

Erdoğan, bugünkü Mersin ziyareti nedeniyle dün akşam saatlerinde Adana’ya geldi. Mersin’de geçiş güzergâhları ve toplu açılış töreninin yapılacağı Cumhuriyet Alanı çevresinde olağanüstü önlemler alındı.

İki gün öncesinden cadde ve yollara park eden araçlara, trafik ekipleri tarafından; “16 Eylül 21.00’den 17 Eylül 24.00’e kadar, İsmet İnönü, Adnan Menderes Bulvarı üzeri, üçüncü Çevre yolu ile Cello Çeşmesi arasına park edilmemesi, aracını çekmeyenlerin çekici aracılığıyla çekilecekleri” uyarısının yer aldığı not bırakıldı.

"ANLAŞILAN KORKU DAĞLARI AŞMIŞ"

CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer; Adana’dan Mersin’e kadar otoyolda alınan önlemlerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Tuncer, şunları söyledi:

“Burası Adana-Mersin karayolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin’e geliyor. O sebeple otoyolun kenarlarında her 100 metre aralığında gördüğünüz gibi polisler nöbet tutuyor, ne yazık ki? Kendi halkından, kendi vatandaşından korkan bu kadar arasına mesafe koymuş bir Cumhurbaşkanı, henüz görülmedi. Gerçekten inanılır gibi değil. Konvoyları gördük. Yüzlerce araçlık konvoylar gördük. Ama her 100 metre aralığında polis göreceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Yağmur altında memurlar, yolun kenarlarında bekliyorlar. Anlaşılan korku dağları aşmış. Şu görüntüler gerçekten inanılır gibi değil. Bakın, köprü üstleri polisler tarafından korunuyor. Jandarmalar aynı zamanda. Polis ve jandarma ekipleri bir arada.”

“BU EMRİ KİM VERDİ, AÇIKLAYIN”

Tuncer, ayrıca şunları söyledi:

“Görüntüleri gördünüz, izlediniz. Sebebi; AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın bir dizi program için Mersin’e gelmesinden dolayı Adana-Mersin otoyolunda her 100 metreye dizilmiş polisimiz ve askerimiz var.

Soruyorum. Kendi vatandaşından, kendi halkından korkan bir cumhurbaşkanı başka ülkede var mı? Her 100 metreye dizilmiş, askerimiz ve polisimizin, yağmur altında, oralarda ‘hazır ol’da durma emrini Sayın Vali mi verdi, Mersin İl Emniyet Müdürü mü, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı mı verdi? Bunun cevabını kamuoyuna bildirmenizi istiyorum.

Ve şunu şuradan söylüyorum. Nedir bu halkla aranıza koyduğunuz duvar? Nedir bu korku? İnanın ilk seçimde o halkla aranıza koyduğunuz duvarı yıkacağız, halkın iktidarını tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte getireceğiz.”