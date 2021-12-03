Erken seçim ve ekonomi ile ilgili konuşan yurttaşlar arasında tartışma yaşandı
Erken seçim tartışmalarının yaşandığı bugünlerde yurttaşlar seçimin ne zaman olacağıyla ilgili farklı kaynaklardan bilgi edinmeye çalışmakta. Cumhuriyet'e konuşan yurttaşlar seçimlerle ve ekonomiyle ilgili farklı görüşlerini aktardıkları bir tartışma gerçekleştirdiler.
Ekonomik kriz nedeni ile tartışmaların odağında olan erken seçim olasılığıyla ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı. İddialara yanıt veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sizin gücünüz erken seçim kararı almaya yetmez'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soru yönelttiğimiz yurttaşlar ise seçimde kimlerin aday olması gerektiği konusundaki fikirlerini ilettiler. Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan yurttaşlar arasında ekonomi ve erken seçimle ilgili tartışma yaşandı.
''TÜRKİYE'NİN DÖRT TARAFI HAİN''
Ekonomik sıkıntılarını dile getiren bir yurttaş, ''Bugün hangi parti gelirse gelsin aynı şekilde alıp cebine koyacak. Türk parası bitti'' ifadelerini kullandı. Bir krizin olmadığını belirten yurttaş ise Türkiye'nin üç tarafının deniz; dört tarafının hain olduğunu söyledi.
İnsanların çöpten ekmek çıkarttığını söyleyen ve geçmediği köprüye para ödediğini belirten yurttaşlara karşılık, yanıt veren diğer yurttaşlar ''O parti size yakışmaz, işine bak'' ve ''Erdoğan olmasaydı bu memleket daha kötü yerlere giderdi. Elhamdülillah her şeyimiz var'' ifadelerini kullandılar.
Kameraman: İsmail Bayraktar
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