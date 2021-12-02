Ekonomistlerden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki atamaya tepki

02 Aralık 2021 Perşembe, 11:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı öncesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesi önemli" demişti.

Bunun üzerine Merkez Bankası'nın faiz kararından bir gün önce partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizi savunanla beraber olamam, olmam" diyerek Elvan'a tepki göstermişti. Grup toplantısında bulunan herkesin Erdoğan'ın bu konuşmasını alkışladığı sırada Elvan'ın alkışlamaması dikkat çekmiş, kulislerde istifa ettiği ya da edeceği söylentilerinin dolaşmasına sebep olmuştu.

Kulislerde görevden istifa ettiği ancak yerine geçecek isim bulunamadığı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla istifası doğrulandı. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Nebati'nin atanması sonrası dolar kuru rekor seviyelere ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası ekonomistler de yeni atamaya tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

"DÜŞMANIM BİLE"

Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci ve ekonomist Emin Çapa, "Düşmanım bile "af talebi kabul edildi" aşağılamasına maruz kalmasın. Herkese onuruyla istifa etmek nasip olsun" dedi.

Düşmanım bile "af talebi kabul edildi" aşağılamasına maruz kalmasın.

Herkese onuruyla istifa etmek nasip olsun. — Emin Çapa (@ecapa_aklinizi) December 1, 2021





"HEM DE NE YAĞ"

Atama kararına yönelik açıklama yapan ekonomist Mustafa Sönmez, "Herşey gibi Nebati Yağ fiyatlarında da hızlı artışlar görülecek. Hem de ne yağ!" diyerek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı yağ ithalat işlerine gönderme yaptı.

Herşey gibi Nebati Yağ fiyatlarında da hızlı artışlar görülecek. Hem de ne yağ! — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 2, 2021





"BİR ÇİVİ DAHA"

İyi Parti Grup Başkanvekili ve ekonomist Erhan Usta, Resmi Gazete'de yer alan atama kararının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış. Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı" diye konuştu.





Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış.

Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı. pic.twitter.com/wbo7Mrklig — Erhan Usta (@55erhanusta) December 1, 2021





"ALLAHTAN EKONOMİ EĞİTİMİ YOK"

Ekonomist Uğur Gürses de karar sonrası Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, "Allahtan ekonomi eğitimi yok; ekonomide deneyler başka türlü olmazdı..." şeklinde konuştu.

Allahtan ekonomi eğitimi yok; ekonomide deneyler başka türlü olmazdı... — Uğur Gürses (@ugurses) December 1, 2021





"PUSULASI ŞAŞMIŞ"

Ekonomist Evren Devrim Zeylut da karar sonrası açıklama yapanlardı. Twitter hesabından açıklama yapan Zelyut, şunları söyledi:

"-AKP kontrolü artık kaybetti!

-Akil insanları bozuk para gibi harcamanın bedeli kurda çok ağır bir şekilde karşımıza çıkacak. İstifa eden Lütfi bey değildir, istifa eden akıldır, mantıktır, gerçeklerden uzaklaşmaktır.

-Türk ekonomisinin pusulası şaşmış, kaptan köşkü boştur!"

AKP kontrolü artık kaybetti!



Akil insanları bozuk para gibi harcamanın bedeli kurda çok ağır bir şekilde karşımıza çıkacak. İstifa eden Lütfi bey değildir, istifa eden akıldır, mantıktır, gerçeklerden uzaklaşmaktır.



Türk ekonomisinin pusulası şaşmış, kaptan köşkü boştur! — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) December 1, 2021





"BEKLENEN OLDU"

Ekonomist Murat Sağman atama kararını Twitter hesabından paylaşarak, "Beklenen oldu. Hazine ve Maliye bakanı Lütfü Elvan görevden istifa etti (affını istedi) yerine Nureddin Nebati getirildi" ifadelerini kullandı.





Beklenen oldu. Hazine ve Maliye bakanı Lütfü Elvan görevden istifa etti (affını istedi) yerine Nureddin Nebati getirildi. #SonDakika pic.twitter.com/ujGvQ9fLIv — Murat Sagman (@muratsagman) December 2, 2021



