Esenler'de demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: '200 TL'ye yaptırıyoruz, çalıp 10 TL'ye satıyorlar'
İstanbul Esenler'de iç giyim mağazası sahibi Hasan Uygun, iş yeri önündeki demir askılıkların sürekli çalınmasından yakındı. Uygun "Bu hırsızların elinde kaldık, bıktık artık. Biz bu demir askılığı 200 TL'ye yaptırıyoruz, çalıp 5-10 TL'ye satıyorlar" dedi. Hırsızın askılığı çalarken yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Menderes Mahallesi'nde geçen cumartesi sabah saatlerinde, Hasan Uygun iş yerini açarken, dışarda bulunan demir askılıkların olmadığını gördü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Uygun, kimliği belirsiz bir kadının demir askılıkları zorlayarak yerinden çıkararak çaldığını gördü. Uygun polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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