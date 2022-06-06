Esenler'de demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: '200 TL'ye yaptırıyoruz, çalıp 10 TL'ye satıyorlar'
İstanbul Esenler'de iç giyim mağazası sahibi Hasan Uygun, iş yeri önündeki demir askılıkların sürekli çalınmasından yakındı. Uygun "Bu hırsızların elinde kaldık, bıktık artık. Biz bu demir askılığı 200 TL'ye yaptırıyoruz, çalıp 5-10 TL'ye satıyorlar" dedi. Hırsızın askılığı çalarken yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Menderes Mahallesi'nde geçen cumartesi sabah saatlerinde, Hasan Uygun iş yerini açarken, dışarda bulunan demir askılıkların olmadığını gördü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Uygun, kimliği belirsiz bir kadının demir askılıkları zorlayarak yerinden çıkararak çaldığını gördü. Uygun polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, el arabasıyla gelen iki kişiden, bir kadının demir askılığı yerinden çıkartmak için zorladığı görülüyor. Kadın, yerinden çıkardığı demirle askıyla yere düşüyor, daha sonra kalkıp el arabasına taşıyor.
"BEN UĞRAŞSAM ÇIKARTAMAM"
Hasan Uygun, el arabasıyla dolaşan hırsızların önce keşif yaptığını belirterek "Bıktık artık, bu hırsızların elinde kaldık. Maalesef burada kullandığımız askılıkları da çaldılar. Uğraşsam ben çıkartamam bu demir askılıkları. Ama nasıl yapmış bilmiyorum, çıkartmış. Hatta iki demir askılık daha vardı onları da almışlar. Bunları 5-10 TL'ye satarsın ama ben 200 TL'ye yaptırıyorum. Görüntülerde demir askılığı zorlarken düştüğü görülüyor. Allah korusun, kafasını bir yere çarpsa beyin kanamasından ölür. Yazık, günah ya. Bu demir askılığı nasıl çıkartıyorsun" dedi.
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