Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizi, kavgaya dönüştü

30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:20

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti. Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.