Esenyurt'ta kebapçıda çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı
Esenyurt Örnek Mahallesi'nde kebapçının çatısında çıkan yangın yanındaki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binalarda oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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