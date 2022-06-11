Esenyurt'ta mobilyacıda yangın paniği: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
İstanbul Esenyurt'ta mobilya dükkanında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi.
Yangın, 11 Haziran sabahı saat 07.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesinde bulunan bir mobilyacıda çıktı. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı.
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