Esenyurt'ta mobilyacıda yangın paniği: Dükkan kullanılamaz hale geldi!

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İstanbul Esenyurt'ta mobilya dükkanında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:10

Yangın, 11 Haziran sabahı saat 07.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesinde bulunan bir mobilyacıda çıktı. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı.

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