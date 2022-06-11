Esenyurt'ta mobilyacıda yangın paniği: Dükkan kullanılamaz hale geldi!

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:26

Yangın, 11 Haziran sabahı saat 07.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesinde bulunan bir mobilyacıda çıktı. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı.

Kepenklerden çıkan dumanı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken mobilya dükkanı kullanılamaz hale geldi.

"KEPENKLERİ KIRIP GİRDİLER"

Salih Karabulut, “Sabah arkadaşlarımız gelmiş. Sesleri duymuşlar. Bir bakıyorlar ki, içeride yangın var. Durumu itfaiye ekiplerine bildiriyorlar. Kepenkleri kırıp giriyorlar. İtfaiyenin yakın olması büyük avantaj oldu. Yangın büyük değildi, çabuk müdahale edildi" dedi.