Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar kırtasiyeye ateş açtı: 1 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta, motosikletteki iki kişi, kırtasiyeye silahlı saldırı düzenledi. Kırtasiye çalışanı bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 10 Haziran Cuma, akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'ndeki kırtasiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerindeki iki kişi, sokak üzerinde bir süre ilerledi. Kırtasiye çalışanı K.Ö.'nün dışarı çıktığını gören saldırganlar, 3 el ateş ederek kaçtı.
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