Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar kırtasiyeye ateş açtı: 1 yaralı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:10

Olay, 10 Haziran Cuma, akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'ndeki kırtasiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerindeki iki kişi, sokak üzerinde bir süre ilerledi. Kırtasiye çalışanı K.Ö.'nün dışarı çıktığını gören saldırganlar, 3 el ateş ederek kaçtı.

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