Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı

20 Nisan 2021 Salı, 10:57

Sabah saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokakta karısı Aygül Yıldız’ı (45) öldüren Mehmet Yıldız (45), silahı ile birlikte merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ortayol Mevkisi'ndeki evine saklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri zanlının evine kaçtığını belirledi.

Ekiplerin gözaltına almak istediği Mehmet Yıldız silahıyla ateş açtı.

Bölgeye operasyon için özel harekat timleri sevk edildi. Teslim olmamakta ısrar eden Mehmet Yıldız, çevresini saran polis ekiplerinin uzaklaşması için birkaç kez elindeki silahı kullandı

Zanlı timlerin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinin film gibi izlediği operasyon sonrası zanlı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü