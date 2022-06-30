Eski AKP'li yurttaş CHP'li Özgür Özel'e böyle seslendi: 'Altı sene AK Parti’deydim, bayağı kullanıldım'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Gaziantep’te sohbet ettiği bir kadın yurttaş, “Altı sene AK Parti’de mahalle başkanlığı yaptım, bayağı kullanıldım, bayağı size haksızlık yaptım, hakkınızı helal edin. Şimdi size geçtim” dedi.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziantep ve Kilis’te esnafı ziyaret etti, yurttaşların sorunlarını dinledi.
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