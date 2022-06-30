Eski AKP'li yurttaş CHP'li Özgür Özel'e böyle seslendi: 'Altı sene AK Parti’deydim, bayağı kullanıldım'

30 Haziran 2022 Perşembe, 14:04

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziantep ve Kilis’te esnafı ziyaret etti, yurttaşların sorunlarını dinledi.

Özel’in Gaziantep’te dinlediği bir kadın yurttaş, “Altı sene AK Parti’de mahalle başkanlığı yaptım, bayağı kullanıldım, bayağı size haksızlık yaptım, hakkınızı helal edin. Şimdi size geçtim” dedi. Özel, yurttaşa, “Helal olsun. Genel Başkan’ımız ‘Helalleşeceğiz’ diyor ya işte böyle olacak. Biz de sana helal ediyoruz. Bizim de sana bir yanlışımız olduysa sen de helal et” diye yanıt verdi.

“İŞKUR MÜDÜRÜ FATMA ŞAHİN’SE BİZİM İŞKUR’DA NE İŞİMİZ VAR”

Atanması yapılmayan bir öğretmen adayı ise yaşadığı sorunları Özgür Özel’e şöyle anlattı:

“Okumuşuz, elimizde kapı gibi diplomalarımız var biz bugün intiharın eşiğindeyiz neredeyse. Teker teker intihar eden gençlerden sorumlu değiller mi acaba? Ücretli öğretmenliğe kadar gidip başvurdum, adam bana diyor ki ‘Hocam kusura bakmayın, size çıkmış ama sizin hakkınız başkasına verilmiş’ diyor. İŞKUR’a gidiyorum adam bana diyor ki ‘Siz bir Fatma Şahin’e mi uğrasınız?’ İŞKUR müdürü Fatma Şahin’se bizim İŞKUR’da ne işimiz var?”

Özel ise “Antep’in köylerinde öğretmensiz okul var mı? Burada da bir tane okulsuz öğretmen var. Seçim gecesi valizini hazırla, okuluna gidiyorsun” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTEYE GİTSEK BİLE İŞSİZ KALACAĞIZ”

Üniversiteye hazırlandığını ve tıp fakültesinde okumak istediğini söyleyen bir genç, “Eğer okusak, üniversiteye gitsek bile işsiz kalacağız. Ben tıp okumak istiyorum ama çok zor böyle bir ülkede” dedi. Özel’in gence yanıtı, “Doktorların kıymetini bileceğiz, çekinmeden ol. Ben de eczacıyım, seçimden sonra doktorları çok rahat ettireceğiz” oldu.

Kilis’te bir esnaf, Özel’e, “Altı kişi evdeyiz, dört kişi boşta geziyor. Son noktayı koyun bir zahmet, yeter artık” diye dert yandı.

“6 AY OLDU GELELİ, GERÇEKTEN DE ŞU ANDA KAÇIP GİDECEĞİM”

Özel’in dinlediği başka bir esnaf ise “Japonya’da üç yıl yaşadım, altı ay oldu geleli, gerçekten de şu anda kaçıp gideceğim. Küçücük Kilis’imiz bu kadar güzel, her taraf ferah, havalı; yani insanın burada kalası gelmiyor” diye konuştu.