Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
ABD'de eski futbolcu Phillip Blanks, bir yangında 3. kattan düşen çocuğu yakalayarak hayatını kurtardı.
ABD'de eski futbolcu Phillip Blanks, bir yangında 3. kattan düşen çocuğu yakalayarak hayatını kurtardı.
Phoenix'te yaşanan olayda, binada mahsur kalan bir anne, çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya bıraktı. Çocuk kurtulurken, anne hayatını kaybetti.
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