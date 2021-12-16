Evsizlikle mücadele eden yurttaşlar, yaşadıkları zorlukları anlattılar
Türkiye'de yaklaşık 70 bin evsizin olduğu düşünülürken, artan ekonomik sorunlar nedeniyle bu sayının arttığı tahmin ediliyor. Evsiz kalmanın en büyük nedenleri arasında ise ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve ailevi problemler gösteriliyor. Evsizlikle mücadele eden üç yurttaş, yaşadıkları süreci Cumhuriyet'e anlattı.
Evsizlik, Türkiye'nin ve dünyanın bitmeyen bir sorunu olmaya devam ediyor. Türkiye'de kaç yurttaşın sokaklarda veya evsizler için açılan kurumlarda yaşadığı bilinmiyor ve yeterli çalışmalar yapılmıyor. Evsizliğin birçok nedeni mevcut ancak işsizlik, ailevi sorunlar ve psikolojik problemler bu nedenlerin başında geliyor.
Evsizlik sorunu ile mücadele eden üç yurttaş, evsiz kalma süreçlerini ve maddi manevi problemlerini Cumhuriyet TV mikrofonuna anlattı.
''KENDİME KOKUYORUM''
Bir çocuğu ve iki torunu olduğunu söyleyen evsiz bir yurttaş, aş evlerinden yemek yediğini ve huzurevine başvurduğunu belirtti. Genelde yövmiye ile çalıştığını söyleyen yurttaş, ''Ben biraz kafamı dinlemek isiyorum, bu da benim hakkımsa... Vallahi ben bıktım ya. Vallahi bıktım. Bir şeyler yapmak istemiyorum'' ifadelerini kullandı.
Uzun süredir kendisine ait bir evde kalmadığını ve farklı yerlerde yaşadığını ifade eden bir diğer yurttaş ise yaşadığı süreci şu sözlerle tarif etti:
''Benim yaşadığım acıyı sana nasıl tarif ederim biliyor musun? Elini hiçbir şekilde koruma olmadan o ateşin içine sokup orada tutmak. Kırk senedir, kırk altı senedir ben bunu yaşıyorum. Dışarıda yaşamanın, sokakta yaşamanın, ben altı yedi aydır sokakta yaşıyorum. On gün, on beş gün, yirmi gün, yirmi beş gün yıkanmadım ben. İki günde bir banyo yapan adam, yirmi gün yıkanmadı. Kendime kokuyorum. İnsanlara koktuğumu geçtim, kendime kokuyorum. Tabii ki. İnsan şöyle oluyor. Yeter artık diyorsun ya. Vurayım! Böyle olmuyor. Yani neden olmuyor? Bizi yaratan bir güç var. O diyor ki, 'Öyle gelme, ben sana bunu verdiysem, karşılığında sana kurtuluş da vereceğim. Beklemesini bil.' Tamam, ama dışarıdayım. Sokaktayım. Açım. Uykusuzum. Pisim. Kokuyorum''.
''İFADE EDİLEBİLECEK GİBİ BİR ŞEY DEĞİL''
Üniversite bitirdiğini ve 10 yıldır evsiz yaşadığını söyleyen bir yurttaş ise sağlık sorunu yaşadığını ve tedavi olması gerektiğini belirtti. Devlet desteği alamadığını ve yol parası olmadığı için hastaneye dahi gidemediğini ileten yurttaş, ''Benim evsiz kalma sürecim, ayaklarım rahatsızlandıktan sonra başladı. Çalışamadım. Devletimiz demeyeyim de şu anki hükümet, evsizlere, sokaktakilere, kimsesizlere, asla sahip çıkmıyor. Artı insanlardaki işte acıma duygusu, birazcık artık kalkmış gibi gözüküyor. Yani çok zor. İfade edilebilecek gibi bir şey değil'' ifadelerini kullandı.
Kamera: İsmail Bayraktar
İlgili Haberler
- Tarihi Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı
- Hastalık, evsizlik ve yoksulluk 'böbreğimi satmaya mecburum' dedirtti
- İzmir'de dört otelin kapısı evsizlere açıldı
Video Haberler
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- Fed faiz kararını açıkladı
- RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Türkiye'yi yarın ne bekliyor?
- Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı