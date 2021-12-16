Evsizlikle mücadele eden yurttaşlar, yaşadıkları zorlukları anlattılar

16 Aralık 2021 Perşembe, 10:37

Evsizlik, Türkiye'nin ve dünyanın bitmeyen bir sorunu olmaya devam ediyor. Türkiye'de kaç yurttaşın sokaklarda veya evsizler için açılan kurumlarda yaşadığı bilinmiyor ve yeterli çalışmalar yapılmıyor. Evsizliğin birçok nedeni mevcut ancak işsizlik, ailevi sorunlar ve psikolojik problemler bu nedenlerin başında geliyor.

Evsizlik sorunu ile mücadele eden üç yurttaş, evsiz kalma süreçlerini ve maddi manevi problemlerini Cumhuriyet TV mikrofonuna anlattı.

''KENDİME KOKUYORUM''

Bir çocuğu ve iki torunu olduğunu söyleyen evsiz bir yurttaş, aş evlerinden yemek yediğini ve huzurevine başvurduğunu belirtti. Genelde yövmiye ile çalıştığını söyleyen yurttaş, ''Ben biraz kafamı dinlemek isiyorum, bu da benim hakkımsa... Vallahi ben bıktım ya. Vallahi bıktım. Bir şeyler yapmak istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kendisine ait bir evde kalmadığını ve farklı yerlerde yaşadığını ifade eden bir diğer yurttaş ise yaşadığı süreci şu sözlerle tarif etti:

''Benim yaşadığım acıyı sana nasıl tarif ederim biliyor musun? Elini hiçbir şekilde koruma olmadan o ateşin içine sokup orada tutmak. Kırk senedir, kırk altı senedir ben bunu yaşıyorum. Dışarıda yaşamanın, sokakta yaşamanın, ben altı yedi aydır sokakta yaşıyorum. On gün, on beş gün, yirmi gün, yirmi beş gün yıkanmadım ben. İki günde bir banyo yapan adam, yirmi gün yıkanmadı. Kendime kokuyorum. İnsanlara koktuğumu geçtim, kendime kokuyorum. Tabii ki. İnsan şöyle oluyor. Yeter artık diyorsun ya. Vurayım! Böyle olmuyor. Yani neden olmuyor? Bizi yaratan bir güç var. O diyor ki, 'Öyle gelme, ben sana bunu verdiysem, karşılığında sana kurtuluş da vereceğim. Beklemesini bil.' Tamam, ama dışarıdayım. Sokaktayım. Açım. Uykusuzum. Pisim. Kokuyorum''.

''İFADE EDİLEBİLECEK GİBİ BİR ŞEY DEĞİL''

Üniversite bitirdiğini ve 10 yıldır evsiz yaşadığını söyleyen bir yurttaş ise sağlık sorunu yaşadığını ve tedavi olması gerektiğini belirtti. Devlet desteği alamadığını ve yol parası olmadığı için hastaneye dahi gidemediğini ileten yurttaş, ''Benim evsiz kalma sürecim, ayaklarım rahatsızlandıktan sonra başladı. Çalışamadım. Devletimiz demeyeyim de şu anki hükümet, evsizlere, sokaktakilere, kimsesizlere, asla sahip çıkmıyor. Artı insanlardaki işte acıma duygusu, birazcık artık kalkmış gibi gözüküyor. Yani çok zor. İfade edilebilecek gibi bir şey değil'' ifadelerini kullandı.

Kamera: İsmail Bayraktar