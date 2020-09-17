'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması

17 Eylül 2020 Perşembe, 11:02

Tuzla’da anlaşmazlık yaşadığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’e saldıran Halil Sezai’nin dün İzmit’te vereceği konser iptal edilmişti. Darbedilen Hüseyin Meriç de olayın ardından ilk kez açıklama yapmış ve “Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diye daha çok dövdü” demişti.

Bu açıklamanın üzerine Halil Sezai’nin avukatı Ahmet Gürel, sosyal medyadan açıklama yaptı. Halil Sezai’nin de paylaştığı açıklamada söz konusu iddialar reddedildi ve şöyle denildi:

HALİL SEZAİ KONUŞMAMA KARARI ALDI

* Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz.

* Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz. Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır.

* Müvekkilimiz kararına sadık kalacağını beyanla; yalnızca, üzüntü ve pişmanlığını dile getirmek, kamuoyundan özür dilemek ve yaşanan talihsiz olayın esasında medyaya servis edildiği gibi gerçekleşmediğini beyan etmek istemiştir.

KÜFÜR İDDİALARI

* İlgili şahıs daha önce de sarhoş bir şekilde müvekkilin yaşlı annesine ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurmuştur.

* Müvekkil ve Murat Aytaç Ağıurlar işlerinin daha fazla sekteye uğramaması adına yeni bir adres arayışı içine girmiştir. Başka bir kiralık yeri görmeden önce; ilgili şahıslar ile eskiden kaynaklanan samimiyetine güvenerek orta bir yol bulunabilir ise yeni bir yer kiralamalarına gerek kalmayacağı düşüncesi ile son kez ilgili şahıslarla konuşmak istemiştir.

* Bu amaçla ilgili şahıslarla görüşmeye giden müvekkilimiz, ilgili şahısların sinkaflı hakaret ve tehditleri ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşanmıştır.

“EZAN KARŞITI OLUMSUZ SÖYLEMİ OLMADI”

* Müvekkilimizi derinden yaralayan asıl husus ise müvekkilin kamuoyu nezdinde ezan karşıtı söylemlerde bulunmuş gibi gösterilmeye çalışılmasıdır. Bilinmesini isteriz ki; müvekkilimizin yaşanan olay esnasında ezan karşıtı hiçbir olumsuz söylemi olmamıştır.

* Müvekkilimiz, ilgili şahsın aşırı alkollü olarak annesine ettiği sinkaflı küfürler ile karşılaştıktan sonra ‘Ezan okumak senin gibi sarhoş olup anneme küfreden adama mı kaldı?’ diyerek tepki göstermiştir.