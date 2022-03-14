Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı

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Şanlıurfa’da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 15 kişi yaralandı.

İHA
14 Mart 2022 Pazartesi, 10:26

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki işçi servisi devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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