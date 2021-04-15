Kocaeli'de fabrikada patlama! Yaralılar var
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanlardan birinin patlaması sonucu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada üretim yapıldığı sırada kazanlardan biri bilinmeyen bir nedenle patladı.
2'Sİ AĞIR 8 YARALI
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri patlama nedeniyle yaralanan 2'si ağır 8 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere götürdü. Bu sırada itfaiye ekipleri, patlama nedeniyle fabrikanın çatısında çıkan ufak çaptaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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