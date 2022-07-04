Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi bir yurttaş tarafından kameraya alındı.
Antalya'nın Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen olay yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor.
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