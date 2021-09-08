Fatih Altaylı'nın 'cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt

08 Eylül 2021 Çarşamba, 13:27

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, izleyiciden gelen "Genç tarihçilerden beğendiği kimse var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Ortaylı, soruyu "Var, reklam olur... Var. Sandığınız gibi Amerika'da felan yetişmiyor bunlar. Genç tarihçiler, yabancı ülkeleri ziyaret edecekler. Bu İtalya'dır, artık orada arşivlere girmeye başlayanlar var. Yunanistan'dır, Macaristan'dır, Rusya'da çok yetişmeye başladılar, çok beğeniyorum. İran'a gitmeye başladılar, eskiden o kadar çok değildi. Hatta Hindoloji'ye merak salanlar, hem müslümanlık öncesi hem müslüman Hindistan'ı tetkik edenler var yani..." diye yanıtladı.