Fatih Altaylı'nın 'cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın "Genç tarihçilerden beğendiğin kimse var mı? Bu soruya cevap vermezsin biliyorum" sorusuna yanıt verdi.
Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, izleyiciden gelen "Genç tarihçilerden beğendiği kimse var mı?" sorusuna yanıt verdi.
Ortaylı, soruyu "Var, reklam olur... Var. Sandığınız gibi Amerika'da felan yetişmiyor bunlar. Genç tarihçiler, yabancı ülkeleri ziyaret edecekler. Bu İtalya'dır, artık orada arşivlere girmeye başlayanlar var. Yunanistan'dır, Macaristan'dır, Rusya'da çok yetişmeye başladılar, çok beğeniyorum. İran'a gitmeye başladılar, eskiden o kadar çok değildi. Hatta Hindoloji'ye merak salanlar, hem müslümanlık öncesi hem müslüman Hindistan'ı tetkik edenler var yani..." diye yanıtladı.
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