Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 17:50

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında nihai kararını vererek siyasetçinin derhal serbest bırakılması yönünde çağrı yapmıştı.



Erdoğan'ın AİHM’in Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına ilişkin "Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz" diyerek tepki göstermesine Portakal youtube hesabındaki canlı yayında yanıt verdi.



Erdoğan'ın "Bu karar bizi bağlamaz" sözlerine Portakal "Aslında Türkiye'yi bal gibi de bağlar, önümüzdeki günlerde sadece şurada cumhurbaşkanının iç hukuk tespiti var. O iç hukuktan dolayı belki bizi bağlamaz diyor. Yani iç yargı mekanizması henüz tüketilmedi. Onu kastediyorsa belki bizi bağlamaz diyordur ama neticede Türkiye'yi bağlayan bir karardan bahsediyoruz AİHM'in kararını." yorumunda bulundu.

Avrupa'nın dikkat ettiği iki davanın olduğunu ve bunlardan birinin Selahattin Demirtaş, bir diğerinin ise Osman Kavala davasının olduğunu belirten Portakal, "Gerek AİHM, gerek AB Komisyonu bu davaları dikkatle izliyor. Mart ayında olası yaptırımlar belki de bu davalar üzerinden de verilebilir" ifadelerini kullandı.