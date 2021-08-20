Fatih'te Iraklıların kavgası kamerada: 1 ölü

20 Ağustos 2021 Cuma, 13:02

Olay, önceki gün Akşemsettin Mahallesi Okumuş Adam Sokak'ta meydana geldi. Iraklı iki kişi sokak ortasında kavgaya tutuştu. Biber gazı ve bıçaklı kavgada Iraklılardan biri hayatını kaybetti. Sokak ortasındaki kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bıçaklı saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.