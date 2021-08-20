Fatih'te Iraklıların kavgası kamerada: 1 ölü
Fatih'te Iraklı iki kişi arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Sokak ortasındaki korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün Akşemsettin Mahallesi Okumuş Adam Sokak'ta meydana geldi. Iraklı iki kişi sokak ortasında kavgaya tutuştu. Biber gazı ve bıçaklı kavgada Iraklılardan biri hayatını kaybetti. Sokak ortasındaki kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bıçaklı saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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