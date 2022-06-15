Fazla para isteyen taksiciye itiraz etti: Yumruklu saldırıya uğradı

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Esenyurt’ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, bununla da yetinmeyip göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Kadının duruma tepki göstermesi üzerine ise yolcusuna yumruk attı.

İHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:23

Olay, dün Esenyurt’ta yaşandı. İddialara göre evine taksi çağıran bir kadın, aracın taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti. Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başlarken, bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.

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