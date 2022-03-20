Fethiye'de orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi'nde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.
Fethiye'nin turistik mahallesi Göcek'te kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürme çalışmalarının karadan sürdürüldüğü belirtildi.
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