Fethullah Gülen'in son görüntüsü ortaya çıktı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bayramda çekilen videosu yayınlandı.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bayramda çekilen videosu yayınlandı.
Gülen’in 14 Mayıs’ta yayınlanan videosunda, yürümekte ve konuşmakta zorlandığı görüldü.
Önceki videosu 27 Şubat’ta yayınlanan Gülen, bu videoda daha sağlık görülüyordu. Son videosunda ise Gülen’in hastalıktan etkilenmiş halde olması dikkat çekti.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in koronavirüse yakalandığı ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle örgütte sorunlar yaşandığı gündeme gelmişti.
Gülen’i, 2020’de de yaklaşık 6 ay süre video yayınlaması dikkat çekmişti.
Kaynak: Oda Tv
Video Haberler
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- Fethullah Gülen'in son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi