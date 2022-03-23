FETÖ zanlıları Mersin Limanı’ndan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Mersin’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ zanlısı, Mersin Limanı’ndan İtalya’ya kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Son dönemde 'muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen kokain' haberleriyle gündem olan Mersin Limanı bu kez FETÖ zanlıları için kaçış güzergahı oldu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı içerisinde kırmızı hat olarak anılan bölgede, konteyner kapılarını açmaya çalışan S.G. ve F.Ç. adlı iki kişi, liman görevliler tarafından yakalandı.
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