FETÖ zanlıları Mersin Limanı’ndan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

23 Mart 2022 Çarşamba, 12:00









Son dönemde 'muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen kokain' haberleriyle gündem olan Mersin Limanı bu kez FETÖ zanlıları için kaçış güzergahı oldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı içerisinde kırmızı hat olarak anılan bölgede, konteyner kapılarını açmaya çalışan S.G. ve F.Ç. adlı iki kişi, liman görevliler tarafından yakalandı.



