FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari 6 üyesini Ankara'da saklandıkları yerlerde yakaladı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 10:11

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 6 örgüt üyesi yapılan operasyonlarla yakalandı. Ankara'nın farklı ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan; bir ihraç Danıştay Teknik Hakimi, iki Emniyet Mahrem İmamı, bir ihraç Kıdemli Binbaşı, bir ihraç Komiser ve bir ihraç Başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı. 

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