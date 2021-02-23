Florida'da 8 Kübalı mülteciyi taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
ABD’nin Florida açıklarında alabora olan teknedeki 8 Kübalı göçmen, Amerikan Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Florida Sahil Güvenlik ekipleri, tarafından yapılan açıklamada, bir denizcinin uyarısı üzerine Florida'nın 5 mil açığında zor durumdaki 8 metrelik bir tekne tespit edildiği ve bunun üzerine kurtarma operasyonu başlatıldığı bildirildi. Florida açıklarında içinde 2 hamile kadının olduğu toplamda 8 göçmenin bulunduğu bot dev dalgalarla alabora oldu.
14 GÜNDEN FAZLA DENİZDE MÜCADELE
Göçmenlerin iki haftadan uzun süredir denizde olduğu belirtildi. Mültecilerin yaşadığı zor anları havadan helikoptere ait termal kameraya an be an yansıdı. Florida Sahil Güvenlik ekipleri, tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan mültecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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