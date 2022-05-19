Foça’da şiddetli rüzgar trafo patlattı
İzmir'in Foça ilçesinde, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas ederek kısa devre yapması sonucu ilçe merkezindeki trafo patladı. Patlama sonrasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Foça ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan rüzgarın etkisini arttırması sonucu, saat 23.45 sıralarında Atatürk Mahallesi’nde elektrik telleri birbirine temas etti ardından trafoda patlama meydana geldi. Patlama yangına sebep olurken ilçenin bir bölümünde elektrikler kesildi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
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