Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına belediyeden top ve kale desteği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’un kırsal mahallelerden Dorak’ta yaşayan genç kızların “Futbol oynamak için top ve kaleye ihtiyacımız var” taleplerini isteği yerine getirdi.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN KALE YAPILDI

Tarsus Gençlik Kampı’ndaki atölyelerde geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kaleler ile temin edilen file ve futbol topları, geleceğin kadın futbolcularına teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, genç kızların taleplerini yerine getirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Genç kızlarımızın futbol oynama arzusu içinde olduğunuzu duyar duymaz, Sayın Başkanımız taleplerinizin yerine getirilmesini bizlere iletti. Bugün de istediğiniz kaleleri, futbol toplalarını getirdik. Dileğimiz sizin takımınızla, bizim kadın futbol takımının önümüzdeki günlerde maç yapmasından yanadır, güle güle kullanın” diye konuştu.

Dokucu, mahalle çocuklarına ve gençlerine şeker, okuma kitapları ve iki takım satranç seti hediye etti.

MUHTAR: “BÜYÜKŞEHİR’DEN GÜZEL HİZMETLER ALIYORUZ”

Muhtar Mustafa Borluoğlu ise “Toroslar’ın eteklerinde yer alan Dorak Mahallesi olarak Büyükşehir Belediyesi’nden güzel hizmetler alıyoruz. Genç kızlarımızın ve mahalle gençliğinin futbol oynama arzusu taşıdıklarını, fakat bazı eksikleri olduğunu Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e ilettik. Kendisi, taleplerimizi olumlu karşıladı ve gönderdi. Ayrıca satranç takımı da gönderdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dorak Mahallesi’nin park alanı yanında bulunan arsaya kale direklerinin kurulmasının ardından genç kızlar büyük heyecanla maç yaptı.