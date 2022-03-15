Galatasaray - Beşiktaş derbisinin kahramanı Kerem Aktürkoğlu, transfer iddialarını yanıtladı

15 Mart 2022 Salı, 09:18

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29’uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray’ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçına mental olarak çok iyi hazırlandıklarını belirten Aktürkoğlu, “Bugün gerçekten mental olarak çok hazırdık. Barcelona gibi bir takımla oynadıktan sonra yorgunluğumuz vardı, yolculuk uzun sürdü. Bu derbinin çok daha iyi olduğunu biliyorduk. Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, güzel mücadele ettik. Galibiyeti hak ettik. Goller bana nasip oldu, Mustafa’ya teşekkür ederim öncelikle. Maçtan önce söylemişti, sana asist yapacağım, diye. Onun asistleriyle goller daha iyi oldu benim için” diye konuştu.

