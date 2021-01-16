Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'da Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, evinin önünde sopalı saldırıya uğradı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansırken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Gazeteci- yazar Orhan Uğurluoğlu, evinin önünde otomobiline bineceği sırada arkadan gelen 4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.
Uğurluoğlu'nu sopayla darbeden saldırganlar, otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Uğurğuoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda darp yaraları bulunduğu belirlendi.
SALDIRGANLARDAN 3'Ü GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, saldırganlardan 3'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu fadelere yer verildi:
"15 Ocak 2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir."
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine ek genelge
Video Haberler
- Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
- Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı anının görüntüleri
- CHP'li Özel AKP'nin trol ağının işleyişine dikkat çekti
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor