Gazeteci-Yazar Cüneyt Arcayürek ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:21

Ankara gazeteciliğinin usta isimlerinden gazeteci yazar Cüneyt Arcayürek’in bugün ölümünün altıncı yıl dönümü. Gazetecinin eşi Esin Arcayürek ölüm yıl dönümünde eşini yalnız bırakmadı. Gölbaşı’ndaki mezarı önünde ANKA Haber Ajansı’na konuşan Arcayürek, “Cüneyt bey, Türkiye’nin gazetecisi. 60 sene Türkiye için gece gündüz çalıştı. Bugünleri görmedi, ama bilmiyorum belki de iyi oldu” dedi.

Arcayürek, genç gazetecilere “Yeni yetişenler de onun gibi yurdunu seven, çalışkan olur. Siz artık alıp iyi bakacaksınız, iyi bir gazeteci olacaksınız” sözleriyle seslendi.

Arcayürek, “Haftaya yapılacak törenle Ankara’da Arcayürek’in adının verildiği bir park açılacağını da” bildirdi.

“HEP ZORLU HABERLERİ, OLAYLARI ÇIKARIRDI”

Cüneyt Arcayürek, Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'a ilk giren gazeteci olmuştu. Esin Arcayürek, o günleri ise şöyle anlattı:

“Ben İstanbul’da annemlerin yanındaydım. Cüneyt de uğraşıp didinip binmiş gitmiş subaylarla. Onlarla tankın üstünde gitmiş. Haberi yetiştirmek için hemen dönmüş. Yazılarını yazıp eve geldi ben açtım kapıyı harpten dönmüş derler ya, subay kepi… gördüm, bayıldım. Hep zor haberleri, olayları çıkarırdı.”