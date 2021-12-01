Metin Akpınar'ın ardından, Müjdat Gezen'den 'oyunculuk' açıklaması: 'Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın...'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:37

Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube kanalındaki “Hayat Okulu” programına bu hafta, usta sanatçı Müjdat Gezen konuk oldu.

Gezen; “Sokağa adım attığınız anda politika başlar. Ekmeğe, benzine zam gelmesi politik meseledir. Benim en büyük kusurum, bağımsız olmayı taraflı olmaya tercih etmem. Yarın iktidar değişsin aynı şeyleri yeni gelen iktidara da yapacağım” dedi.

Yeni gelen kuşakların kendilerinden çok daha iyi olduğunu söyleyen Gezen, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.

En yakın dostu Savaş Dinçel ile hapishane anılarını da anlatan Gezen, Dinçel'in kollarında öldüğünü söyledi.

Gezen, "Savaş, 'kolum yanıyor, ben ölüyorum" dedi, eşi Sumru 'yapma şu şakaları' dedi ama maalesef kurtaramadık" cümlesi ile anlattı dostunun ölümünü.

NE OLMUŞTU?

Akpınar, Cem Yılmaz ile ilgili "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf" sözlerinden dolayı özür dilemişti.

Akpınar, "Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında, “Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand-up'ta aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan” ifadelerini kullanmıştı.

Cem Yılmaz'a yönelik konuşmasıyla ilgili Akpınar daha sonra, "Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum" diye konuşmuştu.