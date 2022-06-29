Gazetemizin kurucusu ve başyazarımız Yunus Nadi’yi ölümünün 77. yıldönümünde andık
Ödün vermez cumhuriyet aydını, gazetemizin kurucusu ve başyazarımız Yunus Nadi’yi yitirişimizin 77. yılında, İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki gömütü başında saygı ve özlemle andık. Nadi’nin emaneti Cumhuriyet gazetesi, onun yolunda ilerlemeye devam ediyor.
Kurtuluşun ve kuruluşun gazetecisi, Cumhuriyet aydını Yunus Nadi’yi, dün 77. ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle andık. Gazetemizin kurucusu ve başyazarımız Nadi için İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki gömütü başında anma töreni düzenlendi.
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