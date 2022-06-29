Gazetemizin kurucusu ve başyazarımız Yunus Nadi’yi ölümünün 77. yıldönümünde andık

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:26

Kurtuluşun ve kuruluşun gazetecisi, Cumhuriyet aydını Yunus Nadi’yi, dün 77. ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle andık. Gazetemizin kurucusu ve başyazarımız Nadi için İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki gömütü başında anma töreni düzenlendi.

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