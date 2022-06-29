Gazetemizin kurucusu ve başyazarımız Yunus Nadi’yi ölümünün 77. yıldönümünde andık

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Kurtuluşun ve kuruluşun gazetecisi, Cumhuriyet aydını Yunus Nadi’yi, dün 77. ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle andık. Gazetemizin kurucusu ve başyazarımız Nadi için İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki gömütü başında anma töreni düzenlendi.

Törene Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, yazarımız Şükran Soner, yazarlarımız Miyase İlknur ile Zülâl Kalkandelen, Mali ve İdari İşler Müdürümüz Osman Selçuk Özer, Yazıişleri Müdürümüz İklim Öngel, eğitim şefi Figen Atalay ile gazetemiz çalışanları katıldı. Soner, Nadi’yi şu sözlerle anlattı:

‘BAĞIMSIZLIK İLKESİ’

“Cumhuriyet gazetesinin ilk yayın gününde kamuoyuna seslenişinden tanıyoruz. Önemli ilkesi var: Bağımsız gazetecilik. Cumhuriyetin yanında durmasına karşın Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetinde, siyasi iktidara karşı bağımsız olma ilkesinin altını çizdi. Ama ne yazık ki günümüzde bunun çok gerisinde bir dünyayla yüz yüzeyiz. Önemli olan kirli iktidar gücüne karşı özgür savaşım verebilen gazeteciliği korumak. Cumhuriyet gazetesi o yüzden bunun savaşımını bütün ilkeleriyle, her koşulda sürdürmek zorunda. Bu ilkelere bütün kadrolar olarak çok sıkı sarılmamız gerekiyor.”

İlknur da “Yunus Nadi, Atatürk’ün en yakın arkadaşlarından. Özellikle aydınlanma devrimini taş taş örerken ilk paylaştığı iki üç kişiden biridir Yunus Nadi. Buna Cumhuriyetin ilanı, kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi dahil. Atatürk, Birinci Meclis’in pek çok tutucu kanadının karşı geleceği atılımları önce Yunus Nadi ile, Tunalı Hilmi ile, Bursa Mebusu Doktor Emin Bey ile, ve İsmet İnönü ile paylaşmıştır. Yunus Nadi her zaman o çekirdek kadroda, o devrimlerin ilk oluşum safhasında yer almış büyük bir devrimcidir” ifadelerini kullandı.

“Bugün gazetecilik kuşatma altında” diyen Kalkandelen ise şunları söyledi: “Bağımsız gazetecilik AKP tarafından yok edilmeye çalışılıyor. Buna direnen birkaç mecradan biri Cumhuriyet Gazetesi. Bana göre de en onurlusu. Atatürk’ün adını koyduğu ve Atatürk’ün en yakınlarından olan Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesi hepimize bir armağan, paha biçilemez bir değerdir. Cumhuriyet, çok çetin bir mücadele veren ve aydınlanma neferlerini bu uğurda kaybetmiş bir gazetedir. Bu kuşatmaya karşı sonuna kadar direneceğiz.”