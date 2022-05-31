Gaziantep'te 70 yaşındaki kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te 70 yaşındaki kadına tekme atılmasına yönelik görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Gaziantep Valisi Davut Gül, tekme atan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Gaziantep’te 70 yaşında ve Suriyeli uyruklu olduğu belirtilen bir kadın, iddiaya göre kentteki bir ‘çocuk hırsızına’ benzetildiği için S.Ç. isimli kişi tarafından tekmeli saldırıya uğradı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada görüntüleri yer alan olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü
- Erzurum'da leyleklere 'yıkılmaz' yuva
- Köprüde dev 'Gezi' pankartı
- Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı
- 'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık
- Köpeğin yardımına işte böyle yetiştiler
- Para karşılığı tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş
- Bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler
- Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
- Nişanlıydı: 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınd
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'