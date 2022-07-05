Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 14:20

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

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