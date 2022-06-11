Gaziosmanpaşa'da minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kuryenin fiziksel tacizine uğradı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 10 Hazira Cuma günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi.
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