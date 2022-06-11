Gaziosmanpaşa'da minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kuryenin fiziksel tacizine uğradı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:28

Olay, 10 Hazira Cuma günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi.

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