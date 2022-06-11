Gaziosmanpaşa'da minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kuryenin fiziksel tacizine uğradı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:10
Gaziosmanpaşa'da minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
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Olay, 10 Hazira Cuma günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen kurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı. Kadının şikayetçi olduğu öğrenildi.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 


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