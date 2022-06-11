Gaziosmanpaşa'da minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz

11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:10

Olay, 10 Hazira Cuma günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen kurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı. Kadının şikayetçi olduğu öğrenildi.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.