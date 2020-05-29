Gece saatlerinde başladı... Mayıs ayında kar sürprizi
Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, Kızılcahamam ilçesinde kendini kar olarak gösterdi. Ankara-İstanbul yolu Akyarma geçidinde kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çevredeki ormanlar beyaza büründü.
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