Gece saatlerinde başladı... Mayıs ayında kar sürprizi

29 Mayıs 2020 Cuma, 11:00

Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, Kızılcahamam ilçesinde kendini kar olarak gösterdi. Ankara-İstanbul yolu Akyarma geçidinde kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çevredeki ormanlar beyaza büründü.