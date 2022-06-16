Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu

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Osmaniye’de geceyi aydınlatan dolunay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen sunarken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İHA
16 Haziran 2022 Perşembe, 10:29

Osmaniye’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından kendisini gösteren dolunay kent semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, geceyi de gündüze çevirdi.

Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken seyri doyumsuz manzara da izleyenleri mest etti.

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