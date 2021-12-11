Son dakika | TBMM Başkanı Şentop'tan 'erken seçim' açıklaması

11 Aralık 2021 Cumartesi, 12:13

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi.

Şentop seçim kanununda yapılacak değişiklikler üzerine, "Seçimden en az bir yıl önce seçim kanunu değişikliği yapılması gerekiyor. Haziran ortalarında seçim 2023 olacağına göre, 2022 haziran ortalarına kadar değişikliğin yapılması gerekir. O anlamda vaktin sınırlı olduğunu ifade etmek isterim. Muhtemelen gelecektir değişiklikler" ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmaları üzerine konuşan Şentop, "Siyaseten bu işin mantığı yok. Gereksiz buluyorum" açıklamasında bulundu.

Şentop şunları söyledi:

"Erken seçim için çok ağır şartlar konulmuş. Türkiye'nin temel problemi istikrarsızlıktı. Hiçbir dönem tam olarak öngörülen süresi içinde tamamlanarak bitmiş değiş 2002'den önce. Hükümetler istikrarsızlıktan değişime uğramış. Biz yeni sistemde istikrarı düşündük. Erken seçimle ilgili de bir hüküm konuldu. Olağanüstü tıkanıklıklar olabilir, bunların çıkış yolu halka gitmektir. Siyaseten bunu anlamlı kılacak bir şey yok.

Daha önce seçim kazanamamış ve muhalefette bulunan siyasetçilerin seçim yapılsın talepleri anlaşılabilir ama benim Meclis Başkanı olarak yeni anayasa düzenlemeleri dikkate alarak söyleyeceğim şudur. Kararı bir cumhurbaşkanı alacaksa, tekrar aday olup halkın karşısına çıkacaksa, kendi süresini niye kısaltsın. Önümüzde 1-2 sene var, ben yine adayım, o zaman önümüzdeki süreni niye bırakıyorsun denmez mi?"