Gerçek babasının kim olduğunu 56 yaşında öğrendi

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Bursa'da mühendis Hakan Yılmaz'ın (56), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrenip, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarını açtırdığı davada karar verildi.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:16

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi.

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