Gerçek babasının kim olduğunu 56 yaşında öğrendi
Bursa'da mühendis Hakan Yılmaz'ın (56), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrenip, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarını açtırdığı davada karar verildi.
Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi.
İlgili Haberler
- Gerçek babasının kim olduğunu 56 yaşında öğrendi
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- 133 bin lira hastane parasını takside unuttu
- 'Banyo röntgencisi' için istenen ceza belli oldu
- 'Merkez Bankası çatır çatır para basıyor!'
- Trabzonsporlu yıldıza arka plan değişikliği!
- Gerçek babasının kim olduğunu 56 yaşında öğrendi
- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
- Songül Karlı davasında karar
- Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı
- Van’da konteyner yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'
- Yangından beter emir!
- İYİ Parti'ye sürpriz transfer